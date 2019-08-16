На МАКС-2019 представят экспортные версии Су-57 и Ил-112В

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) представит на салоне МАКС-2019 экспортные версии истребителя Су-57 и военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"На МАКС-2019 российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. "Рособоронэкспорт готов" по желанию иностранных партнеров провести презентации этих самолетов. Уверен, интерес к ним будет колоссальным", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.