Шумков на заседании с Силуановым предложил увеличить количество рейсов из курганского аэропорта

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков во время заседания в правительстве региона по реализации плана ускоренного социально-экономического развития Зауралья, в котором участвует первый вице-премьер Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, предложил развивать курганский аэропорт, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Шумков, следует ввести два дополнительных рейса до Москвы - сейчас самолет в столицу летает лишь один раз в сутки. Также, по мнению главы региона, необходим один раз в неделю воздушный рейс до Санкт-Петербурга и сквозной маршрут "Курган - Тюмень - Сургут".

Последний маршрут Шумков объяснил тем, что многие жители Курганской области работают в Сургуте и Тюмени. В планах - воздушный рейс в Крым. Его предложено сделать один раз в неделю и только летом.

"Единственный действующий рейс до Москвы идет полный как автобус, его надо разгрузить", - сказал Шумков.

Глава Зауралья попросил Антона Силуанова включить развитие аэропорта "Курган" в план социально-экономического развития региона.