07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

На две недели раньше: в Екатеринбурге открылось движение по мосту у концерна "Калина"

В пятницу, 16 августа, в Екатеринбурге открылось движение по мосту у концерна "Калина".
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Напомним, в ночь с 14 на 15 июля было ограничено движение по путепроводу "Комсомольский" у "Калины" по одной половине моста. Это было связано с проведением ремонтных работ, закончить которые планировали 30 августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работы на мосту завершены полностью и на две недели раньше, чем планировалось. Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский открыл движение по всем полосам.

Как добавили в мэрии, также раньше срока будет сдан в эксплуатацию путепровод на улице Смазчиков. Уже в это воскресенье, 18 августа, движение в обе стороны откроют для всех видов транспорта.

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На две недели раньше: в Екатеринбурге открылось движение по мосту у концерна "Калина"

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Теги: Калина, движение, мост, Екатеринбург



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