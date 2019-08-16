Шумков - Силуанову: "В Зауралье большое число тех, кто живет за чертой бедности"

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков определил "болевые точки" региона во время совещания по реализации плана ускоренного социально-экономического развития региона в рамках сегодняшнего визита первого вице-премьера Правительства РФ Антона Силуанова в Курган, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Шумкова, в Зауралье на сегодняшний день снижается показатель ВВП на число жителей. Он добавил, что снижается и число участников малого бизнеса.

"В регионе большое количество сирот, более 4 тыс. человек. Большое число тех, кто живет за чертой бедности", - отметил Шумков.

Говоря о промышленности, Шумков отметил, что для развития этой отрасли нужно возвращать организациям первый взнос на покупку лизингового оборудования. Глава региона привел пример соседней Тюменской области, где подобная помощь помогла 1,5 тыс. фирм обновить свое оборудование.

Для развития сельского хозяйства в Курганской области Шумков предложил давать кредиты на строительство свиноферм.

"Курганская область сегодня может поставлять мясо в Китай", - сказал врио губернатора.