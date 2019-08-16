Футболист Тарасов рассказал о посещении БДСМ-отеля и наручниках в отношениях с женой

Экс-игрок столичного футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов (32) поделился очень интимными подробностями о жизни со своей супругой, 25-летней Анастасией Костенко, обладательницей титула "Вице-мисс Россия 2015".

Читайте также: Футболист Тарасов связал снижение количества проверок бизнеса и смертности от инфарктов

Откровениями о сексуальной жизни Тарасов поделился со своим другом Александром Тарасовым, известным также как рэпер T-killah. Временно безработный экс-супруг Ольги Бузовой появился на YouTube канале друга – видео уже набрало более 500 тыс. просмотров.

"У нас есть такая красная комната. Меня Настя просто убьет, если честно. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Масочки разные, чтобы глазки закрывали. А что в этом такого? Наручники приветствуются всегда. Для меня или для нее? По настроению, но пока что на меня не надевали", - откровенничает Тарасов.

"Была одна история, когда девушка мне сама предложила поехать, рассказала, что в Москве есть два отеля, которые не просто отели, а предоставляют вот эти вот… БДСМ-отель. Она мне предложила поехать туда на час. Тогда был свободный, а то начнется опять, что я изменщик, козел. На тот период я реально испугался, что вдруг меня свяжут и еще пять человек зайдет непонятно какого пола. Поэтому я тихо слился.

Для меня сам секс — это уже круто. А разнообразие бывает разное. Я люблю доминировать", — сказал Тарасов в интервью.