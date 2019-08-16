07 Сентября 2020
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ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

Дорожники "одевают" в новый асфальт трассу на подъезде к Ноябрьску

Дорожники приступили к укладке выравнивающего асфальтобетонного покрытия на автодороге Подъезд к городу Ноябрьск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

По словам старшего производителя работ ДСУ-3 ОАО "СУ-909" Виктора Фоменко, в настоящий момент идет укладка крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси. Поскольку в основании дороги лежит плита, дорожники выполняют нарезку деформационных швов, которые предназначены для уменьшения нагрузок на элементы конструкций.

"Швы заполняются битумно-полимерной мастикой, чтобы отраженная трещина пошла ровно по нарезанному шву. После будем производить укладку верхнего слоя покрытия", - пояснил Виктор Фоменко.

Контроль качества ведется на всех этапах работы: инструментальный предполагает измерение ширины покрытия, а лабораторные исследования помогают проверить показатели коэффициентов уплотнения и водонасыщения дорожного материала на соответствие ГОСТам.

Инженер Ноябрьского филиала ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Сергей Шлейгер отметил, что технология укладки асфальтобетонных смесей подразумевает строгое соблюдение нормативных требований: температурного режима и толщины асфальтобетонного покрытия. Он подчеркнул, что качеству дороги уделяется пристальное внимание.

ремонт дороги(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Укрепление обочин и нанесение отметки будет выполнено на завершающем этапе работы. Добавим, что в этом году дорожники планируют отремонтировать 13 километров региональной трассы Подъезд к городу Ноябрьск. Кроме того, ведется разработка проекта на капитальный ремонт 22 км участка дороги от Карамовского поста до города, в том числе шести мостов, со сроками реализации 2020-2021 годы.

К выездным проверкам дорожники привлекают общественных активистов. Общественный наблюдатель Ирина Родионова сообщила, что проверки проводятся регулярно и по их итогам составляется акт с рекомендациями и замечаниями, который направляют в общественную палату Ямала.

Отметим, что свою проверку проводит и глава региона. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Свои инспекции Артюхов совмещает с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника.

дорога Салехард – Надым, строительство(2019)|Фото: yanao.ru

Инспекцию губернатор начал со строящейся дороги - Салехард - Надым. После - поехал в Новый Уренгой, где отметил, что ямальские дорожники работают в сложнейших условиях. Губернатор также заявил, что многие иностранцы, которые приезжают на Север, просто не понимают как здесь умудряются строить дороги: ведь кругом одна вода, а под ней мерзлота: "то тает, то подмерзает".

Завершится поездка на границе Ямала и Югры.

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Дорожники "одевают" в новый асфальт трассу на подъезде к Ноябрьску

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Теги: укладка выравнивающего асфальтобетонного покрытия, ремонт дорог, дорожные работы, подъезд к городу ноябрьск



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