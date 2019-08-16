Глазьев уходит с поста советника Путина

Сергей Глазьев в скором времени покинет пост советника президента России по экономическим вопросам. СМИ сообщают, что он перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Как сообщает ТАСС, кандидатуру Глазьева уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза на саммите в Киргизии 9 августа.

Кандидатура Глазьева будет представлена на заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября.

Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК с 2012 года была Татьяна Валовая. Как стало известно ранее, она возглавит офис ООН в Женеве, сменив на этом посту датчанина Майкла Меллера.