Глазьев уходит с поста советника Путина
Сергей Глазьев в скором времени покинет пост советника президента России по экономическим вопросам. СМИ сообщают, что он перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Как сообщает ТАСС, кандидатуру Глазьева уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза на саммите в Киргизии 9 августа.
Кандидатура Глазьева будет представлена на заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября.
Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК с 2012 года была Татьяна Валовая. Как стало известно ранее, она возглавит офис ООН в Женеве, сменив на этом посту датчанина Майкла Меллера.
Ранее СМИ уже писали, что Глазьев будет отправлен в отставку со своей должности. Однако в июне 2018 года, после того, как президент РФ Владимир Путин утвердил структуру и состав Администрации президента, он сохранил свой пост.