07 Сентября 2020
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Политика В России
Московский Экономический Форум, МЭФ, Сергей Глазьев (2017) | Фото: Накануне.RU

Глазьев уходит с поста советника Путина

Сергей Глазьев в скором времени покинет пост советника президента России по экономическим вопросам. СМИ сообщают, что он перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Как сообщает ТАСС, кандидатуру Глазьева уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза на саммите в Киргизии 9 августа.

Кандидатура Глазьева будет представлена на заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября.

Министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК с 2012 года была Татьяна Валовая. Как стало известно ранее, она возглавит офис ООН в Женеве, сменив на этом посту датчанина Майкла Меллера.

Ранее СМИ уже писали, что Глазьев будет отправлен в отставку со своей должности. Однако в июне 2018 года, после того, как президент РФ Владимир Путин утвердил структуру и состав Администрации президента, он сохранил свой пост.

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Глазьев уходит с поста советника Путина

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Теги: сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия



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Развитие сюжета:

Ранее 09.10.2019 19:48 Мск Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника

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