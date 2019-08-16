Самолет Utair вернулся во Внуково из-за попавшей в двигатель птицы

Стало известно об уже втором за день случае попадания птицы в двигатель самолета в российских аэропортах. Так, после вылета из столичного аэропорта Внуково в Уфу вернулся борт авиакомпании Utair – информацию подтвердили в пресс-службе перевозчика. В силовую установку самолета попала птица. Об ущербе от инцидента пока ничего не известно.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод на несколько часов был задержан вылет самолета Boeing 737 в Москву – тоже птица попала в двигатель.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 74 человека, один из них до сих пор находится в больнице.