Экипаж севшего в поле самолета "Уральских авиалиний" будут чествовать на стадионе "Екатеринбург-Арена"

Экипаж самолета "Уральских авиалиний", приземлившегося в подмосковном поле, будут чествовать в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", завтра, 17 августа, экипаж U6-178 будет в качестве почетных гостей на матче чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Перед началом встречи в 16 часов на стадионе "Екатеринбург-Арена" будет проведена церемония чествования.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6-178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар.

Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси, после нее прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет.

Сегодня Межгосударственный авиационный комитет начал расшифровку бортовых самописцев.