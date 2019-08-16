07 Сентября 2020
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Общество Липецкая область
котюков, артамонов, липецкая область (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Игорь Артамонов: ОЭЗ «Липецк» опережает другие подобные площадки

Особой экономической зоне «Липецк» исполнилось 13 лет. В честь годовщины создания промышленной площадки на территории ОЭЗ состоялась праздничная встреча, в которой приняли участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, исполнительный директор НП «Ассоциация индустриальных парков» Денис Журавский, представители власти и руководители компаний резидентов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов поздравил коллектив Управляющей компании ОЭЗ «Липецк», отметил достигнутые успехи в развитии проекта и вручил благодарственные дипломы лучшим специалистам.

игорь артамонов, липецкая область(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

«Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает в своем развитии другие подобные площадки страны, занимает лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Но этого недостаточно. Темпы нужно увеличить. Необходимо на 100 % процентов заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую», - сказал Игорь Артамонов.

На сегодняшний день в особой экономической зоне федерального значения «Липецк» зарегистрированы 62 компании из 16 стран мира, Объем заявленных инвестиций составляет почти 200 млрд. рублей, создано 4300 рабочих мест. Введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 23 предприятия резидентов. Семь заводов находятся в стадии строительства. Три предприятия будут введены в эксплуатацию в течение года, одно из которых располагается на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк».

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Игорь Артамонов: ОЭЗ «Липецк» опережает другие подобные площадки

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Теги: игорь артамонов, рабочие, липецкая оэз



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