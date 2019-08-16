В Частинском районе объявлен конкурс на должность главы муниципалитета

В Частинском муниципальном районе объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы района, передает корреспондент Накануне.RU.

Желающие должны успеть подать документы с 20 августа по 18 сентября. 7 октября состоится заседание конкурсной комиссии, на которой будут выбраны двое кандидатов. Через пару дней - 9 октября на заседании земсобрания депутаты земсобрания решат, кто из двух претендентов возглавит муниципалитет. Главой района станет кандидат, получивший по итогам открытого голосования большинство голосов народных избранников.

Отметим, что в состав конкурсной комиссии войдут 12 человек, из них половина - представители губернатора Прикамья, остальные - делегируются земским собранием Частинского района.

Действующий глава района Владимир Терехин возглавляет муниципалитет с 2014 года, срок его полномочий заканчивается в сентябре этого года.