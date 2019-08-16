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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Югре стартует суд о гибели рабочих при обрушении моста

Начальника участка "Мостостроя-11" судят за гибель коллег в результате обрушения моста в Нефтеюганском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Мост, напомним, рухнул 5 ноября прошлого года во время демонтажа. Работы вела фирма "Мостоотряд 29", филиал "Мостостроя-11". Два человека погибли, семеро пострадали.

По версии следствия, отвечавший за работы начальник участка не убедился в том, что там, где демонтируют плиты, установлены распорки и временные опоры с земли.

Обрушение моста через Юганскую протоку(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

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В Югре стартует суд о гибели рабочих при обрушении моста

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Теги: Мостоотряд-29, Мостострой-11, обрушение моста, гибель рабочих



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