В Магнитогорске на директора предприятия завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО Строительно-монтажное предприятие "Железнодорожная автоматика и телемеханика" по факту невыплаты заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, директор предприятия с января по март 2019 года не полностью выплачивал пяти работникам зарплаты. При этом деньги на счетах фирмы были. Задолженность составила более 240 тыс. руб.

В настоящий момент принимаются меры для полного погашения задолженности по заработной плате.