Савченко призвала посадить в тюрьму всех депутатов уходящей Рады за принятый ими "закон Савченко"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко оригинально отреагировала на приговор Валерию Кирсанову, которого украинский суд объявил виновным в корректировке обстрелов Мариуполя в январе 2015 года и приговорил 18 июня с.г. к 9 годам тюрьмы. Она призвала посадить в тюрьму всех депутатов уходящей Рады, которая приняла так называемый "закону Савченко".

Подоплека состоит в том, что, согласно этому закону, принятому в конце 2015 года, один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом наказания. И, по закону, Кирсанов сегодня вышел на свободу, поскольку 4,5 года предварительного заключения "съели" почти весь срок, определенный судом.

Первый замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин посетовал, что, если бы не "закон Савченко", то Кирсанову еще бы сидеть и сидеть в тюрьме.

"Кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на волю. Мы все вместе несем ответственность за этот закон, потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно", - написал Аброськин.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что одним из инициаторов законопроекта была сама Савченко, которая подала его из соображений гуманизма. В Киеве, видимо, из политических соображений решили принять закон "политического узника Кремля" (Савченко тогда находилась в России). В июне 2017 года закон был отменен, но Кирсанову он помог.

В ответ Савченко обвинила Аброськина в том, что это он в том числе несет ответственность за этот закон. А сам закон "просто защищает права человека". Кирсанову же нужно было давать намного больше, считает Савченко.

"Посадите в тюрьму всех депутатов предыдущего созыва, которые голосовали за так называемый "закон Савченко" и перестаньте спекулировать именем Савченко", - написала она.

Непонятным осталось то, как она все-таки относится к самому закону. Если он "защищает права человека", за что нужно сажать в тюрьму депутатов? Если закон плох, зачем она его подавала?