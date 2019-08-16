Google игнорирует требования Роскомнадзора и не удаляет ролик с оскорблением герба РФ

Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России.

На записи неизвестные люди сжигают российских флаг и "производят оскорбительные действия в отношении герба". Видео предположительно было снято в Одессе.

Роскомнадзор получил обращение от Генпрокуратуры 31 июля.

Несмотря на все предупреждения, Google так и не ограничил доступ к материалу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее у Google потребовали срочно удалить с YouTube рекламу несогласованных и незаконных массовых мероприятий.

Кроме того, глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о готовности наложить штраф на Google за неисполнение российского законодательства об удалении из поиска ссылок на запрещенную на территории РФ информацию. Если производство будет запущено, то для американской корпорации штраф станет уже вторым по этой статье. Сумма может составить до 750 тыс. рублей.