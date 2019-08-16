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Экономика Курганская область Уральский ФО
Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

Силуанов пообещал курганцам рост зарплат

Первый вице-премьер правительства РФ, куратор Курганской области от кабинета министров Антон Силуанов рассказал, что Зауралье ждет рост зарплат, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, регион будут "подтягивать по увеличению зарплат".

"Это создание новых производств, работа с тарифной политикой - здесь будем плотно работать. Здравоохранение, образование - все эти темы обсудим сегодня. Здесь есть возможность активизации межрегиональной связи. Мы должны использовать все необходимые инструменты для развития региона. Обменяемся сейчас мнениями, чтобы в начале сентября мы уже в правительстве РФ приняли на реализацию все решения по Курганской области", - сказал он.

Напомним, что сегодня в городе работает правительственная делегация во главе с Силуановым.

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Силуанов пообещал курганцам рост зарплат

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Теги: Антон Силуанов, рост зарплат



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