МАК начал расшифровку "черных ящиков" севшего в подмосковном поле самолета

Межгосударственный авиационный комитет начал расшифровку бортовых самописцев самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", приземлившегося 15 августа в подмосковном поле.

Таки называемые "черные ящики" после аварийной посадки были в нормальном состоянии, лайнер в результате инцидента не получил критических деформаций, хотя и был сильно поврежден и, по предположению главы Росавиации Александра Нерадько, будет списан.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).