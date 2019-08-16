СКР завел второе уголовное дело на тюменский "Медгород" за махинации со страховкой

Крупный социальный проект в Тюменской области – "Медицинский город", который Александр Моор еще будучи врио главы региона обещал Владимиру Путину достроить в ближайшее время, вновь в центре коррупционного скандала.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по факту расходования должностными лицами средств государственного внебюджетного фонда ТФОМС в особо крупном размере.

"По версии следствия, в период с января 2015 года по апрель 2019 года должностные лица центра "Медицинский город" совершали нецелевое расходование денежных средств ТФОМС Тюменской области в особо крупном размере на общую сумму около 18 млн 400 тыс. руб.", - сказано в сообщении Следственного комитета.

Отметим, что ранее на пресс-конференции губернатор Александр Моор поднимал тему нарушений в "Медицинском городе", однако публично не стал давать оценку главному врачу центра – Андрею Кудрикову.

Напомним, что ранее надзорные органы выявили в учреждении хищения на сумму в 29 млн руб. и завели уголовное дело по признакам мошенничества.