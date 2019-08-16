Главам российских регионов хотят запретить не бороться с лесными пожарами

В Министерстве природы России придумали новые меры по борьбе с лесными пожарами. Документ уже направлен в Правительство.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Коммерсант", в Минприроды предложили лишить глав регионов права определять зоны контроля лесных возгораний, а кроме этого, региональные власти не смогут самостоятельно менять границы этих зон.

В настоящее время регионы могут не тушить пожары в зонах контроля, если затраты на это превышают предполагаемый ущерб и огонь не угрожает городам, поселкам и объектам экономики. Решение о тушении принимают главы тех регионов, в которых горят леса. По одной из версий, это положение наряду с другими факторами спровоцировало масштабное распространение пожаров в Сибири в этом году: в Минприроды назвали некоторые отказы от тушений необоснованными.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство России выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров из резервного фонда страны.