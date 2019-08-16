Второй пилот A321, севшего в подмосковном поле, госпитализирован с ушибами груди

Второй пилот самолета Airbus A321, аварийно севшего накануне в подмосковном поле, находится в больнице. По словам коммерческого директора "Уральских авиалиний" Кирилла Скуратова, 23-летний Георгий Мурзин получил ушибы груди во время посадки, передает "Интерфакс".

Командир воздушного судна Дамир Юсупов ночью вернулся в Екатеринбург.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).