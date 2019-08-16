Десантник-пожарный скончался после тушения лесных пожаров в Якутии

Десантник-пожарный умер после работы по тушению лесных пожаров на территории лесничества в Якутии.

По предварительным данным причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Сотрудник Якутской базы авиационной охраны лесов тушил пожар на территории Сунтарского лесничества. Ему было 45 лет.

Ранее в Эвенкийском районе Красноярского края пропал один из участников операции по тушению лесных пожаров.

Пожарный потерялся на территории Байкитского лесничества 4 августа. На поиски были отправлены спасатели, сотрудники полиции, а также сотрудники самого лесничества. Мужчину нашли.