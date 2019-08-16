СБУ обвинила ФСБ в "терроризировании" рыбаков на Азовском море

Сотрудники ФСБ "незаконно" задерживают граждан Украины, которые рыбачат в Азовском море, а затем путем "угроз и шантажа" добиваются ложных показаний о браконьерстве. Об этом заявила пресс-служба СБУ.

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По мнению украинского ведомства, все это сопровождается некими информационными кампаниями в СМИ, которые должны "подорвать имидж Украины".

В качестве примера СБУ привела один-единственный случай, когда в мае прошлого года двое украинских рыбаков были задержаны, когда пересекли в море границу России. Их якобы принудили подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы, угрожали тюрьмой и т.п. А после освобождения на них наложили штраф и конфисковали катер.

По всей вероятности, СБУ нагнетает атмосферу, спекулируя на бывших границах между Россией и Украиной в Азовском море как еще действующих с точки зрения Киева. Не исключено, что это свидетельствует о курсе Киева на новое обострение отношений из-за Азовского моря.