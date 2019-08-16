"Годовщина революции" будет показана в крупных городах России: фильм Дзиги Вертова восстановлен

Восстановленный фильм Дзиги Вертова "Годовщина революции" выйдет в России, спустя 100 лет после создания. Как сообщает "Каро.Арт", Ленина на черно-белом полотне и хронику Революции будут показывать во всех кинотеатрах сети в Москве, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Санкт-Петербурге, Сургуте и Тюмени с 12 сентября, премьера состоится 6 сентября в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент Накануне.RU.

Дебютный фильм Вертова, который он смонтировал в 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции, был потерян, но в прошлом году его восстановил историк кино Николай Изволов. Лента включает хроники киножурналов "Свободная Россия" и "Кино-неделя".

Работу Вертова киноведы называют первым полнометражным документальным фильмом в истории. В советское время, когда один из героев картины, Троцкий, превратился в персону нон-грата, документалку забыли, но сегодня зрители смогут увидеть "Льва Революции" и не только его, но и Дзержинского, а главное – самого Владимира Ильича, проникнуться духом времени под аутентичное музыкальное сопровождение.

В прошлом году "Каро" устроил уникальный показ отреставрированной версии кинокартины Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом" с живым сопровождением большого симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический", в том же кинотеатре "Октябрь". Лента 1929 года считается, по мнению многих кинокритиков, лучшим документальным фильмом всех времен.

Появление фильма Дзиги Вертова о революции в широком прокате – подтверждение запроса общества на перемены и интерес к тому, в какой форме на самом деле происходили эти перемены сто лет назад, уверен доктор исторических наук Вячеслав Тетекин.

"Вряд ли отношение власти к революции поменялось, – сказал Накануне.RU Вячеслав Тетекин, – но уже интересно то, что есть люди, которым небезразлична эта тема. Это отражение изменения общественных изменений – вот, что самое главное. Нашлись люди, которые знали о фильме, решились его восстановить и показать на широком экране, значит, нашлись люди, которые финансировали этот проект. И речь не о Министерстве культуры, это я исключаю категорически".

Благодаря фильму мы можем прикоснуться к неискаженной истории революции, считает эксперт, не к той вариации, которая появилась через 10-20 лет после Октября, и тем более не к той, которая главенствует с 90-х годов. В советское время начали приукрашивать, как всегда в таких случаях бывает, воспоминания, смазанные романтикой и идеологией, а с 1991 года революцию стали показывать резко негативно и необъективно. Эксперт отмечает, что, значит, есть люди, которым интересно узнать все из первоисточника, ведь документальный фильм Вертов создал "по горячим следам", в первую годовщину Октября.

"Откуда запрос на такие фильмы? Дело в том, что последние события, особенно в Москве, а перед этим в Екатеринбурге, в Архангельской области, в Сыктывкаре показывают, что в обществе зреет запрос на перемены. В какой форме будут происходить эти перемены и в какие сроки – пока неясно, хотя очевидно станет скоро. Но то, что запрос на перемены усиливается – факт. Появление фильма Дзиги Вертова о революции – это как раз подтверждение запроса общества на перемены и интерес к тому, в какой форме на самом деле происходили эти перемены сто лет назад".

Интерес всемирного сообщества киноведов к работам Вертова эксперт объясняет тем, что такой гений мог появиться именно в период перемен, когда творческая энергия масс дала огромный выброс, и появилось множество очень талантливых людей из народа, они запомнились своими смелыми идеями и стали отражением времени. Очень многое тогда было впервые, неудивительно, что и первый документальный фильм был создан именно в советской России – фантастический социальный взрыв высвободил творческую энергию кинематографистов, и потому появились такие могучие шедевры, считает наш эксперт.

"Поэзия, литература, оперное искусство, балет – все переживало мощный всплеск, мы были тогда впереди планеты всей. И в кинематографии произошло то же самое, творческие люди были возбуждены революционными процессами и искали новые формы и способы, чтобы передать этот небывалый подъем людских масс. Они нашли такие способы изображения революции, которые сытому европейскому буржуа просто были не по силам, у них просто не было потребности, чтобы порождать такие шедевры киноискусства", – заключил Вячеслав Тетекин.