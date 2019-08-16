Командир экипажа A321, приземлившегося в поле, извинился перед пассажирами

Командир воздушного судна Airbus A321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов принес извинения пассажирам рейса U6178.

"Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения (в Симферополь). С некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать", - цитирует Юсупова ТАСС.

Накануне Юсупов также отметил, что героем себя не считает.

Ранее экипаж было предложено представить к государственным наградам.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).