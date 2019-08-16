В Челябинске девушка получила ожоги ног во время операции по удалению аппендицита

В Челябинске 16-летняя девушка получила ожоги ног при проведении операции по удалению аппендицита. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 8 августа в одной из больниц города. В следственные органы обратилась мать девушки.

По предварительным данным, при проведении операции по удалению аппендицита девушка получила ожоги ног.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.