07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
полиция, силовики (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Руководство свердловского Главка устроило разнос за "косяки" в полиции Сухого Лога

Подразделение по вопросам миграции ОВД Сухого Лога подверглось тщательной проверке специалистами различных служб и подразделений регионального полицейского Главка. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, визит делегации из Екатеринбурга носил хоть и плановый характер, но спрос с должностных лиц территориального отдела полиции за состояние дел был весьма строгим и принципиальным. В состав комиссии входили врио заместителя начальника полиции Главка полковник Константин Левый, заместитель руководителя областного УВМ полковник Вячеслав Ландин и член общественного совета при ГУ МВД области Владимир Чермининов.

"Инспектируемая служба одна из основных в системе МВД, где населению оказывают пакет госуслуг. Проверяющие заглянули практически в каждый закуток служебных помещений, осмотрели двор и прилегающие к нему объекты. Высокие гости интересовались у присутствовавших граждан, насколько комфортно и удобно находиться в здании, как быстро и качественно их здесь обслуживают. Несмотря на то, что местные жители с теплотой отзывались о работе полиции, не высказывая критики, проблемных вопросов обнаружилось предостаточно.

полиция, силовики(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Нагоняй от представителей руководства Главка прилетел за обшарпанную дверь на входе, за плохое состояние крыльца, за неухоженную тропинку и другие "косяки". Полковник Ландин не упустил возможности лично пообщаться с присутствовавшими посетителями. Одна из женщин (цыганка), пользуясь возможностью, обратилась за разъяснениями по поводу получения первого в жизни паспорта. Как оказалось, ей уже 27 лет, а своего главного документа она еще ни разу не видела. Ей объяснили, что необходимо, чтобы стать обладателем бордовой корочки", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, личный состав подразделения по вопросам миграции дислоцируется на первом этаже двухэтажного особняка, второй этаж занимает образовательное учреждение: место для качественного обслуживания граждан вполне подходящее, очередей не наблюдается. Представитель полиции отметил, что в целом все находится в ухоженном состоянии, неудобств не ощущается, имеется наглядная агитация, просторные коридоры с высокими потолками, кругом стоят живые цветы в горшках, есть телевизор для посетителей и даже будка для собак-поводырей.

полиция, силовики(2019)|Фото: В.Н. Горелых

"Проходимость отдела миграции около 50 человек в день. Сотрудники ОВД быстро обслуживают обратившихся за помощью граждан и уделяют максимум внимания всем посетителям без исключения. Инспектирование длилось порядка двух часов. Руководству ОВД Сухого Лога поставили задачу устранить имеющиеся недостатки за 14 дней. Если этого не произойдет, со стороны ГУ МВД области последуют соответствующие меры реагирования", - заверил Валерий Горелых.

Он добавил, что до конца года Главк намерен осуществить еще серию аналогичных проверочных мероприятий в других муниципальных образованиях Среднего Урала.

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Руководство свердловского Главка устроило разнос за "косяки" в полиции Сухого Лога

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Теги: полиция, Сухой Лог, проверка



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