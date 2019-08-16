Дорогу от Салехарда до Ноябрьска построят за три - четыре года

Дорогу от Салехарда до Ноябрьска сделают за три, максимум - четыре года. Об этом заявил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Первое время придется ездить по щебню. Со следующего года наконец огромное количество людей, которые живут в западной части, поедут в отпуск не на пароме, не на самолете, а на своей машине. Это будет сделано в конце следующего года. Нигде в стране регион сам не строит такого. Это 350 км дороги в тундре. Такие проекты делает федеральный центр. Мы на это замахнулись, потому что понимали, что никогда не дождемся", - сообщил губернатор.

Также он добавил, что в настоящий момент ведется проектирование ключевых участков: Пуровск, Коротчаево и других, вплоть до границы,

"Все эти участки будут приводиться в нормальное состояние, чтобы мы ездили с вами в отпуск по хорошей дороге", - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что люди часто ругают дорожников, однако они работают в сложнейших условиях. Губернатор также заявил, что многие иностранцы, которые приезжают на Север, просто не понимают как здесь умудряются строить дороги: ведь кругом одна вода, а под ней мерзлота: "то тает, то подмерзает".

Напомним, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отправился в недельную поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Свои инспекции Артюхов совмещает с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.