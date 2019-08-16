В Тюмени скончался журналист правительственного медиахолдинга

В Тюмени скончался журналист издания "Вслух.ру" Иван Литкевич, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В редакции, где работал журналист, подтвердили информацию о смерти Литкевича: "Да, действительно, Иван ушел из жизни". В настоящее время коллектив готовит некролог. Подробности случившегося пока неизвестны, как и причины. В твиттере, который вел Литкевич, оставлена последняя запись: "Извините".

Отметим, что интернет-издание "Вслух.ру" входит в правительственный медиахолдинг.