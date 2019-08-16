Новая экспертиза по делу "Седьмой студии": Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги

В Мещанском суде Москвы частично озвучены результаты повторной экспертизы по делу "Седьмой студии".

По словам адвоката Кирилла Серебренникова, было установлено, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов.

"Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства", - приводит РИА Новости слова адвоката Дмитрия Харитонова.

В апреле была назначена новая экспертиза в рамках дела, обвиняемым по которому проходит режиссер. Напомним, худрука "Гоголь-центра" подозревают в похищении 133 млн руб. бюджетных денежных средств из 214 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".

Также отмечалось, что дело разваливается в суде. Так, ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру.