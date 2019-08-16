"Уральским авиалиниям" пришлось отменить пару рейсов из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье

Потеря самолета Airbus A321 из-за аварийной посадки 15 августа стала причиной, по которой "Уральским авиалиниям" пришлось отменить два рейса 15 и 16 августа – Москва-Новосибирск и Новосибирск-Москва, передает ТАСС.

"Решение было принято в связи с нехваткой самолетов в компании "Уральские авиалинии" после вчерашней аварии в Подмосковье", — сказали в авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что рейсы передали "ИрАэро", и компания максимально задействует резервные самолеты для отправки пассажиров и восстановления расписания полетов.

Всего в парке "Уральских авиалиний" 16 самолетов данного типа. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, приземлившийся в подмосковное кукурузное поле борт, скорее всего, будет списан. Всего у "Уральских авиалиний" 45 самолетов Airbus (в том числе "подмосковный").