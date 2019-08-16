Рабочего, пострадавшего при пожаре на заводе "Карабашмедь", доставят на вертолете в Челябинск

Состояние рабочего, пострадавшего при пожаре на заводе "Карабашмедь", стабилизировалось. Сегодня его планируют доставить в Челябинск, сообщилив пресс-службе регионального минздрава.

"Состояние пациента в больнице Карабаша стабилизировалось, наблюдается положительная динамика, сегодня его планируют доставить в Областной ожоговый центр на вертолете санавиации для продолжения лечения", - рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 14 августа на заводе "Карабашмедь" произошло возгорание в кабине башенного крана. В результате инцидента ожоги получил машинист крана. Он смог самостоятельно спуститься вниз и был передан врачам "скорой".



