07 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
вертолет санавиации, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Рабочего, пострадавшего при пожаре на заводе "Карабашмедь", доставят на вертолете в Челябинск

Состояние рабочего, пострадавшего при пожаре на заводе "Карабашмедь", стабилизировалось. Сегодня его планируют доставить в Челябинск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Состояние пациента в больнице Карабаша стабилизировалось, наблюдается положительная динамика, сегодня его планируют доставить в Областной ожоговый центр на вертолете санавиации для продолжения лечения", - рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 14 августа на заводе "Карабашмедь" произошло возгорание в кабине башенного крана. В результате инцидента ожоги получил машинист крана. Он смог самостоятельно спуститься вниз и был передан врачам "скорой".


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Рабочего, пострадавшего при пожаре на заводе "Карабашмедь", доставят на вертолете в Челябинск

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Теги: Карабашмедь, рабочий, пожар, РМК, санавиация,



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