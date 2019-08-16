07 Сентября 2020
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скорая помощь медики (2012) | Фото:

Семь жителей Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, один из них умер в больнице

Семь жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Один из них умер, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Все отравившиеся были связаны между собой родственными или служебными отношениями. Среди пострадавших – двое детей, передает РИА Новости.

Основной симптом у пациентов - кровотечения.

Отмечается, что подсолнечное масло было куплено у одного и того же производителя.

В июне под Краснодаром более 20 человек отравились водой из крана. 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной вспышки кишечной инфекции стала некачественная вода. Изъяты образцы, они направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело.

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Семь жителей Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, один из них умер в больнице

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Теги: отравление, подсолнечное масло, ульяновская область



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Ранее 16.08.2019 14:18 Мск Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске. Масло могло быть отравлено крысиным ядом

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