Семь жителей Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, один из них умер в больнице

Семь жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Один из них умер, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Все отравившиеся были связаны между собой родственными или служебными отношениями. Среди пострадавших – двое детей, передает РИА Новости.

Основной симптом у пациентов - кровотечения.

Отмечается, что подсолнечное масло было куплено у одного и того же производителя.

В июне под Краснодаром более 20 человек отравились водой из крана. 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной вспышки кишечной инфекции стала некачественная вода. Изъяты образцы, они направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело.