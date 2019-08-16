Семь жителей Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, один из них умер в больнице
Семь жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Один из них умер, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Все отравившиеся были связаны между собой родственными или служебными отношениями. Среди пострадавших – двое детей, передает РИА Новости.
Основной симптом у пациентов - кровотечения.
Отмечается, что подсолнечное масло было куплено у одного и того же производителя.
В июне под Краснодаром более 20 человек отравились водой из крана. 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной вспышки кишечной инфекции стала некачественная вода. Изъяты образцы, они направлены на исследование. Возбуждено уголовное дело.