07 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: www.alpdjes.ru

В Перми арестован пенсионер, которому грозит пожизненное за покушение на двух промышленных альпинистов

Арестован пермяк, перерезавший трос промышленных альпинистов, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

Напомним, 13 августа два промышленных альпинста укрепляли плитку на фасаде жилого дома в Перми. 70-летний пенсионер, увидев рабочих в окно, стал возмущаться их работе, а после якобы перерезал верёвку, на которой они висели. В итоге один из альпинистов начал падать, его спасла страховка. Пенсионер попал под "уголовку" – ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц.

Ленинский райсуд арестовал подозреваемого до 13 октября.

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В Перми арестован пенсионер, которому грозит пожизненное за покушение на двух промышленных альпинистов

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Теги: промышленные альпинисты, покушение на убийство, уголовное дело



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Ранее 14.08.2019 09:30 Мск Пермяку, перерезавшему трос промышленных альпинистов, грозит пожизненное

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