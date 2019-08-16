В Перми арестован пенсионер, которому грозит пожизненное за покушение на двух промышленных альпинистов

Арестован пермяк, перерезавший трос промышленных альпинистов, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

Напомним, 13 августа два промышленных альпинста укрепляли плитку на фасаде жилого дома в Перми. 70-летний пенсионер, увидев рабочих в окно, стал возмущаться их работе, а после якобы перерезал верёвку, на которой они висели. В итоге один из альпинистов начал падать, его спасла страховка. Пенсионер попал под "уголовку" – ему вменяют покушение на убийство двух и более лиц.

Ленинский райсуд арестовал подозреваемого до 13 октября.