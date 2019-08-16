Дмитрий Артюхов: "Мусорная" реформа в Арктике имеет свои особенности

Экоактивист из Нового Уренгоя на встрече с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым поднял проблему переработки мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

По словам волонтера, места отдыха за городом перестали быть красивыми и стали больше напоминать помойки. Поэтому они с друзьями провели глобальную зачистку и вернули красоту территориям трех озер.

"Дмитрий Андреевич, не считаете ли вы, что в нашем городе необходимо построить завод по переработке мусора? Допустим, из переработанной резины можно делать тротуарную плитку, покрытие для спортивных площадок, использовать в кровле, добавлять в асфальтобетонную смесь. С появлением завода мы могли бы решить проблему утилизации мусора и помогать развитию города", - поинтересовался активист.

Губернатор поблагодарил общественника и отметил, что в вопросах экологической уборки силами одних муниципальных предприятий ничего не добиться, и что необходимо вместе с общественностью менять сознание - поскольку "любая мусорка вокруг нас, во дворах - это все сделано нами. Пока мы к этому не поменяем отношение, у нас не будет так красиво, как мы хотим", - отметил глава региона.

Также Артюхов отметил, что "мусорная" реформа - больная тема для всей страны, и что она "тяжело идет". А в Арктике реформа и вовсе имеет свои особенности.

"В Новом Уренгое у нас запланировано строительство мусоросортировочного завода, где будет проходить сепарация на ценные составляющие – картон, стекло, металл, пластик – и органику, которая должна "захораниваться" на новом, соответствующем всем требованиям природоохранного законодательства, полигоне. Лично для меня было откровением, что построить полигон очень дорого. Это сложное сооружение, там прокладываются гидроизолирующие газоотводящие слои. Такой полигон мы в Новом Уренгое сделаем. Когда мне говорят, что нужно создать мусоропереработку, я понимаю, что это потом ляжет в тариф. И когда придет платежка с новой строчкой за мусоропереработку, никто не обрадуется. Переработка у нас не совсем эффективна, потому что спрос на продукты переработки от нас далеко. Все эти истории про плитку хорошие, но весь мусор на плитку мы не употребим, а что с ним дальше делать?" - задался вопросом губернатор.

Однако он отметил, что "все рассудит экономика", и что сейчас эта тема, пусть и со скрипом, но переходит на рыночный механизм.

"Мы перейдем, а потом бизнес уже сам будет решать, что и где построить, что переработать, какое создать производство из вторсырья. А мы точно должны сейчас сделать нормальную и цивилизованную систему сбора, сортировки, чтобы знали, что не хороним ценное сырье, а потом заново рубим деревья. Если мы до конца года заключим концессионное соглашение на строительство перерабатывающего завода, то через два года мы его построим", - отметил глава Ямала.

Напомним, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сам принимает участие в экологической уборке. В начале августа он подключился к уборке острова Вилькицкого. Также помогал волонтерам – участникам проекта "Дух Заполярья" – в генеральной уборке острова Заячий. Экологические работы ведутся, в том числе на западном берегу полуострова Ямал – Харасавэйском месторождении. Глава региона ранее уже заявлял, что "добровольческое движение, внимательное отношение к природе, экопроекты — все это мы всегда поддерживали и обязательно продолжим поддерживать".