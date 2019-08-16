Южный Урал получит на расселение аварийного жилья 7,2 млрд рублей

Челябинская область получит на расселение аварийного жилья 7,2 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 422,9 млн рублей выделит область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минстроя.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе утверждена областная адресная программа "Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области". До 1 сентября 2025 года в области планируется расселить более 500 аварийных домов.

Как рассказал и.о. миистра строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин, в регионе смогут расселить 183 тысячи кв. м жилья. Около 12 тысяч человек смогут улучшить свои жилищные условия.

В 2019 году на эти цели будет направлено 737,6 млн рублей, в том числе 590,1 млн – это деньги Фонда ЖКХ, 147,5 млн – областного бюджета. На эти средства будут улучшены жилищные условия граждан, проживающих в аварийном фонде в Кыштыме, Копейске, Магнитогорске, Челябинске, Коркино, Пласте, Троицке и посёлке Увелка.

Кроме того, из областного бюджета в 2019 году выделены дополнительно средства Троицкому городскому округу. Сейчас решается вопрос о финансировании в 2019-2020 годах мер по расселению аварийных домов в Верхнем Уфалее, Усть-Катаве, Катав-Ивановске.