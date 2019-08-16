В Екатеринбурге столкнулись два мотоцикла: оба байкера в больнице
В Екатеринбурге столкнулись два мотоцикла. Пострадали их водители.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось поздно вечером в четверг на улице Машинная: в ДТП участвовали мотоциклы Yamaha и Kavasaki. На место выезжало пожарно-спасательное подразделение.
В результате инцидента обоих байкеров доставили в больницу с травмами. По некоторым данным, авария произошла из-за того, что мотоциклисты не поделили дорогу.
Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет ГИБДД.
Как сообщало Накануне.RU, ранее ДТП с мотоциклами произошло на трассе в Свердловской области: в результате погибли двое полицейских.