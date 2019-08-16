На Байкале катер врезался в пирс, есть погибшие

Катер врезался в пирс на Байкале, погибли двое мужчин.

Трагедия произошла 15 августа около 23 часов по местному времени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В поселке Култук Слюдянского района Иркутской области катер типа "Амур" столкнулся с бетонированным пирсом.

Двое мужчин, находившиеся в катере, получили травмы, несовместимые с жизнью.

В июне моторная лодка врезалась в дерево на реке Нерль в Калязинском районе Тверской области, пострадали дети.

Мужчина, управлявший катером, не справился с управлением. На лодке также находились двое мужчин и пятеро детей возрастом 3, 7 и 10 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.