07 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) |

Эксперты предлагают каждому аэропорту России создать "птичий паспорт"

В отраслевой группе авиационной орнитологии предлагают создать индивидуальный паспорт для каждого аэропорта для предотвращения столкновений с птицами. По словам главы группы Сергея Рыжова, в документе надо учесть наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. Помимо биологических и природных факторов в паспорт нужно внести и антропогенные. Это интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и прочее, передают "Известия".

Также для каждого аэропорта должна быть выработана индивидуальная программа обеспечения орнитологической безопасности. При этом специалист обратил внимание на то, что только устройством для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц решить проблему невозможно.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатели, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 74 человека, один из них до сих пор находится в больнице.

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Эксперты предлагают каждому аэропорту России создать "птичий паспорт"

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Теги: орнитологи, аэропорт, птица в двигателе



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