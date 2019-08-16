За 40 лет жители России стали есть меньше картофеля

Росстат сообщил, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет.

Так, потребление картофеля сократилось приблизительно в два раза. Если в 1980 году жители страны ели 117 кг этого продукта на человека в год, то в 2018 году показатель уменьшился до 59 кг.

Потребление ягод и фруктов вдвое увеличилось: 35 кг в 1980-м и 74 кг в 2018-м.

Также россияне стали больше есть рыбы и морепродуктов: было по 17 килограммов в год, стало - 22. Увеличились и объемы съедаемых овощей и бахчевых - с 92 до 104 килограммов.

Потребление мяса увеличилось с 70 кг до 89 кг. А вот потребление круп, хлеба, макарон и молочных продуктов снизилось.

Ранее Росстат составил список самых подорожавших продуктов. По итогам 2018 года ими стали пшено и капуста.

Замыкает тройку лидеров удорожания — газомоторное топливо, которое за год стало дороже на 30,8%. Сахар и яйца подорожали на 28,3 и 25,9% соответственно.

Цены также быстро росли на репчатый лук, валидол, столовую свеклу, охлажденных и замороженных кур, а также морковь.