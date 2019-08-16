Названы мобильные приложения, на которые россияне "убивают" больше всего времени

Стало известно, в каких мобильных приложениях россияне "убивают" больше всего времени. Рейтинг для Forbes составила компания Mediascope.

Согласно подсчетам Mediascope, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день.

Gardenscapes — мобильная игра от компании Playrix, которая совмещает в себе жанр головоломки и симулятора. На втором месте по показателю времени, проведенному в приложении, сиквел Gardenscapes — игра Homescapes, которая "съедала" у пользователей в среднем 41 минуту в день.

На третьем месте в рейтинге приложений для "залипания" — программа для чтения книг FBReader российского разработчика "Геометр Плюс", на которую пользователь тратит примерно 40 минут в день.

На четвертом месте по длительности использования — приложение YouTube: пользователи проводили в нем примерно по 35 минут в день, при этом само приложение более популярно, чем игры — его открывают ежемесячно более 28,92 млн россиян, 18,5% всей исследуемой демографической группы.

Далее следуют "Вконтакте" (34 минуты) и Instagram (27 минут).

Рейтинг составлен на основе данных пользователей в возрасте 12-64 лет из городов с населением более 100 000 жителей и охватывает первое полугодие 2019 года.