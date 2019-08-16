Дмитрий Артюхов назвал решение проблем деревянного жилья на Ямале своей главной задачей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своей рабочей поездки по автономному округу провел встречу с жителями Нового Уренгоя. На встрече обсуждался ряд вопросов: экология, развитие города, строительство жилья. Разговор продлился около трех часов. Один из вопросов, который был задан губернатору, касался программы по переселению без сдачи жилья. У главы региона спросили, будет ли эта программа возобновлена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Дмитрий Артюхов ответил, что программа переселения с сохранением квартиры закончена, и что она делалась для ветеранов Севера, которые имеют стаж 45 лет и приехали в самые тяжелые условия, когда здесь не было ничего, отдали свое здоровье и лучшие годы. За поддержку программы губернатор поблагодарил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Когда мы говорим о людях, которые имеют стаж северный 15-20 лет, то они приезжают на другой Ямал. При всем уважении. Я тоже здесь вырос. Знаю, как он менялся. Когда говорят, что человек, проживший 20 лет на Севере, имеет право на какую-то бесплатную квартиру где-то – это несправедливо. Надо здесь сначала все проблемы решить, а потом квартиры начинать раздавать. Большой долг неоплаченный перед людьми, которые создали все это и остались без квартир", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что сегодня в автономном округе реализуется программа по переселению.

"Вы знаете, мы в части "Сотрудничества" увеличиваем финансирование: в этом году выделили больше 1 млрд руб. Поставил задачу своим коллегам – до конца года еще увеличить финансирование", - сообщил губернатор.

Он добавил, что жилье - сложная тема, которая не решалась годами. Города автономного округа молодые, и богатые "на словах" - а по факту люди живут в плохих условиях. Своей главной задачей Дмитрий Артюхов назвал решение проблемы не только аварийного жилья на Ямале, но и деревянного.

Отметим, что поездки по муниципалитетам губернатор совершает за рулем личного автомобиля. Таким образом глава региона проверяет ход ремонта дорог в автономном округе. Ранее он побывал в Надыме. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.