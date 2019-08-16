Гибель урожая в Прикамье признали "чрезвычайной ситуацией регионального характера"

Гибель урожая в Пермском крае из-за переувлажнения почвы признали "чрезвычайной ситуацией" регионального характера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза.

Решение было принято накануне на заседании комиссии. Ранее предложение ввести режим ЧС высказал губернатор Пермского края Максим Решетников во время заседания краевого правительства, где был представлен доклад министра сельского хозяйства Прикамья Оксаны Бредневой. Она сообщила, что из-за неблагоприятных погодных условий в регионе гибнут посевы пшеницы, овса, свеклы, картофеля, а также многолетних и однолетних трав.

Напомним, из-за переувлажнения почвы режим ЧС уже объявлен в семи регионах Прикамья: в Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах.

Добавим также, что ранее синоптики сообщали о возможном повторении июльских паводков: тогда из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Позже режим ЧС был снят. Жителям подтопленных территорий были выплачены компенсации.