07 Сентября 2020
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компьютер интернет сеть ноутбук сайт (2010) | Фото: vsemotvetim.ru

Роскачество рассказало, по каким признакам узнать фейковые отзывы в сети

В Роскачестве рассказали, как отличить отзывы о товарах и услугах от реальных людей и фейки, созданные копирайтерами производителя. Главные признаки отзыва от самого продавца – общие фразы, слишком подробные факты и частое упоминание названия товара или услуги.

"Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. Что делать потребителю в такой ситуации? Если на портале Роскачества еще нет исследования данной категории товаров, остается только самому изучать этикетку и учиться анализировать отзывы. Например, многократное упоминание названия компании сигнализирует о том, что над отзывом работал копирайтер или SEO-специалист. Они хорошо знают, что это увеличивает продажи", - цитирует специалистов агентство "Москва".

Отмечается, что если в отзыве отсутствуют детали и он содержит только общие фразы, велика вероятность того, что он является фейковым.

"Копирайтер вряд ли будет уточнять детали и тратить на это время, потому что пишет такие отзывы пачками, и поэтому отзывы из-под его руки получаются поверхностными. Бывает и наоборот - отзыв переполнен подробными фактами, которые покупатель не может знать, либо не запомнил бы. Скорее всего, такие отзывы - дело рук сотрудников самой компании, которые хотят сойти за довольных клиентов", - рассказывают эксперты.

"Если покупка, которая вам предстоит, требует больших финансовых затрат, лучше почитайте о ней подробнее и ознакомьтесь с большим количеством отзывов. Есть 100-процентный способ не попасться на уловки "самой лучшей компании" - связаться с автором отзыва и уточнить детали, если есть возможность выйти на профиль человека в соцсети", - отметили в Роскачестве.

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Роскачество рассказало, по каким признакам узнать фейковые отзывы в сети

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Теги: роскачество, фейки, отзывы в сети, товары и услуги



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