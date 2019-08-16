07 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
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Текслер назначил первого замминистра строительства Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил Ивана Белавкина первым заместителем министра строительства и инфраструктуры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Белавкин занимал должность исполняющего обязанности заместителя министра строительства и инфраструктуры.

Также Алексей Текслер подписал постановление об увольнении замминистра сельского хозяйства Челябинской области Валентины Писаревой.

"Освободить Писареву Валентину Ивановну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 2 сентября 2019 года по инициативе гражданского служащего", - говорится в документе.

Напомним, Текслер назначил Ирину Акбашеву и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

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Текслер назначил первого замминистра строительства Челябинской области

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Теги: Иван Белавкин, Алексей Текслер, назначение, отставка,



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