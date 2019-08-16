"Долевке" назначили процент. Застройщики Среднего Урала открыли первые счета эскроу

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам усилить контроль за процессом подключения застройщиков к проектному финансированию - с июля счета эскроу заменяют прямое привлечение средств дольщиков. Правила действуют для новых проектов, отмечают в строительной отрасли, поэтому рынок не чувствует влияния закона. Однако большинство девелоперов находятся в стадии переговоров с банками и уже к концу года до 30 проектов могут перейти на банковское сопровождение.

По данным Банка России, право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве имеют 95 российских банков, из них 39 работают в Свердловской области. Однако кредитные организации отнеслись к новому продукту без энтузиазма, на начало августа только половина из них подключилась к системе сопровождения долевого строительства. Остальные заявили, что реализуемая ими бизнес-модель не предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В числе таких кредитных организаций - "Уралсиб", "РГС Банк", "ЮниКредит Банк", "МЕТКОМБАНК", "Ситибанк", КБ "Локо-Банк", СКБ Приморья "Примсоцбанк", "Русфинанс Банк", АО "Банк Интеза", "РОСБАНК", "Абсолют Банк".

Зафиксированы случаи отказов банков застройщикам в проектном финансировании, сказал Евгений Куйвашев на заседании областного правительства. "Это связано с тем, что сроки разрешения на строительство объекта истекают раньше сроков по договору на техприсоединение к инженерным сетям, уточнили в департаменте инфмормполитики губернатора. Однако другим ограничивающим фактором могут стать требования к рентабельности - не ниже 15%, в ином случае проект считается высокорисковым и девелопер получает отказ. Застройщики Екатеринбурга это требование выполняют, отмечают в отрасли, но в регионах с менее развитым строительным рынком и в небольших городах области у девелоперов могут возникнуть проблемы.

"Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург и другие ведущие мегаполисы страны пройдут реформу эскроу-счетов относительно безболезненно. Потому что и класс застройщиков силен, и норма рентабельности позволяет привлекать банковское финансирование. Открытым остается вопрос: что будет с застройщиками, работающими в Кургане и подобных городах, в районных центрах – там, где рентабельность в районе 10% и даже ниже. Такие проекты существующие банковские правила не позволяют финансировать. Отрасль не получила ответа, как не остановить стройки в сотнях городов по всей стране, и нас это чрезвычайно тревожит", - рассказал Накануне.RU президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Федеральные власти предприняли много мер, чтобы смягчить переход к проектному финансированию, исполнена одна из важных просьб отрасли – все проекты, хоть сколько-нибудь продвинувшиеся в работе, будут завершены по ранее существовавшим правилам, отмечают в Ассоциации строителей Урала. По данным минстроя Свердловской области, в регионе насчитывается 199 проектов долевого строительства, нововведения не коснутся 106 из них.

"Мы максимально плавно и нереволюционно входим в эскроу-счета, поэтому де-факто более, чем 90% строек не ощущает влияния проектного финансирования и работают так, как работали до этого. В Москве более интенсивно открываются счета для финансирования новых проектов, в регионах и Екатеринбурге – менее интенсивно. На сегодня в столице Урала есть единичные одобренные банками проекты, но это не значит, что застройщики не ведут с банками консультации и не готовятся. Я уверен, что до конца года мы увидим 20-30 одобренных проектов", - рассказал Трапезников.

Уральские банки одобряют кредиты для застройщиков по ставке от 12% годовых и выше, в теории ставка может быть снижена до 5-6% при накоплении на счетах определенной суммы. Девелоперы не торопятся давать прогноз о росте цен на жилье, однако риэлторы не исключают, что конечная стоимость может увеличиться на сумму процентов по кредиту. Конкуренция не позволит застройщикам взвинтить цены, рассказал Накануне.RU директор филиала агентства недвижимости "Новосёл" Иван Завьялов.

"Вступают в силу законы конкуренции. У застройщиков есть нормы прибыли, ниже которой компания установить цены не сможет, но застройщик может опуститься до этой планки. Поэтому цена может вырасти не на сумму процентов по банковскому кредиту, а на меньшую величину".

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка Накануне.RU сообщили, что в подразделениях кредитной организации в Свердловской области открыто 349 счетов эскроу, с использованием которых реализуется 11 строительных проектов. Объем средств, размещенных на этих счетах - 454 млн руб. По расчетам областного минстроя, получить проектное банковское финансирование смогут как минимум 46 застройщиков по 79 проектам. 14 проектов находятся в состоянии неопределенности, так как числятся долевыми лишь условно: по ним заключен тестовый ДДУ.