07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
ванна, ребенок (2017) | Фото:Накануне.RU

Березовский почти на две недели останется без горячей воды из-за полной остановки Ново-Свердловской ТЭЦ

Ново-Свердловская ТЭЦ будет полностью остановлена почти на две недели.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала Т Плюс, энергетики выполнят мероприятия для надежного и бесперебойного теплоснабжения в период холодов. На эти цели компания направит 137 млн руб. С 16 по 28 августа пройдет текущий ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления, газоходов котлов, а также замена и ремонт неотключаемой арматуры. Для повышения эффективности охлаждающей циркуляционной системы будет восстановлено оборудование градирен, очистка их от иловых отложений и обследование циркуляционных водоводов.

"Для эффективного проведения работ станция будет полностью остановлена, ее теплогенерирующие мощности частично заменят Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Возможны ограничения горячего водоснабжения потребителей в микрорайонах ЖБИ, Синие Камни, Пионерский, а горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа", - сообщили в Т Плюс.

Там отметили, что ремонт оборудования теплоисточников - это обязательный этап подготовки к зиме. Сроки работ согласованы с администрацией Екатеринбурга и сформированы с учетом мероприятий всего комплекса теплоснабжения города.

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Березовский почти на две недели останется без горячей воды из-за полной остановки Ново-Свердловской ТЭЦ

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Теги: Березовский, Ново-Свердловская ТЭЦ, горячая вода



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 11:48 Мск В Екатеринбурге на ЖБИ дали горячую воду, отключенную из-за полной остановки Ново-Свердловской ТЭЦ

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