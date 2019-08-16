Березовский почти на две недели останется без горячей воды из-за полной остановки Ново-Свердловской ТЭЦ

Ново-Свердловская ТЭЦ будет полностью остановлена почти на две недели.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского филиала Т Плюс, энергетики выполнят мероприятия для надежного и бесперебойного теплоснабжения в период холодов. На эти цели компания направит 137 млн руб. С 16 по 28 августа пройдет текущий ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления, газоходов котлов, а также замена и ремонт неотключаемой арматуры. Для повышения эффективности охлаждающей циркуляционной системы будет восстановлено оборудование градирен, очистка их от иловых отложений и обследование циркуляционных водоводов.

"Для эффективного проведения работ станция будет полностью остановлена, ее теплогенерирующие мощности частично заменят Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Возможны ограничения горячего водоснабжения потребителей в микрорайонах ЖБИ, Синие Камни, Пионерский, а горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа", - сообщили в Т Плюс.

Там отметили, что ремонт оборудования теплоисточников - это обязательный этап подготовки к зиме. Сроки работ согласованы с администрацией Екатеринбурга и сформированы с учетом мероприятий всего комплекса теплоснабжения города.