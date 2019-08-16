07 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Машина после столкновения с лосем Нефтеюганский район (2019) | Фото: УМВД по ХМАО

В Югре легковушка сбила лося

В Нефтеюганском районе легковой автомобиль сбил лося, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 23.00 15 августа на 674 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийс "Мицубиши", за рулём которого был 40-летний водитель, сбил лося, выбежавшего на проезжую часть. Водитель с различными травмами госпитализирован. О судьбе лося не сообщается.

Напомним, в июне аналогичная авария произошла в Свердловской области. А в июле два браконьера из Прикамья отделались "условками" за убийство беременной лосихи.

Машина после столкновения с лосем Нефтеюганский район(2019)|Фото: УМВД по ХМАО

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В Югре легковушка сбила лося

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Теги: лось, Митсубиши, Тюмень - Ханты-Мансийск



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