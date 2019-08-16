СМИ: украинские раскольники недовольны своим лидером и могут его сменить

В раскольнической "единой церкви" Украины зреет недовольство нынешним лидером Сергеем Думенко ("митрополитом Епифанием"), и многие склоняются к тому, чтобы заменить его Михаилом Зинкевичем, который называется "митрополитом Луцким и Волынским". Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на свои источники в церковных кругах.

Зинкевич был одним из наиболее влиятельных деятелей киевского "патриархата". На объединительном собрании раскольников 15 декабря 2018 года он был одним из кандидатов и набрал довольно много голосов. Причем имел возможность заблокировать объединение, но умерил аппетиты и снял свою кандидатуру. То есть по факту стал именно тем, благодаря кому в последний момент "единая церковь" раскольников и была создана.

Бывший лидер раскольников Михаил Денисенко ("патриарх Филарет") призывал голосовать за своего личного секретаря Думенко, полагая, что тот, в отличие от волевого Зинкевича, будет послушной игрушкой в его руках, а реальным лидером останется Денисенко. Однако Думенко стал дистанцироваться от Денисенко, и в результате нарастающего конфликта тот воссоздал киевский "патриархат", который на всякий случай юридически не ликвидировал. По иронии судьбы, именно Зинкевич снова может стать новым лидером раскольников.

Как сообщало Накануне.RU, Денисенко пытался переманить Зинкевича на свою сторону накануне воссоздания киевского "патриархата". И экуменический патриарх Варфоломей даже прислал на Украину гонца - митрополита Макария Павлидиса, чтобы он удержал Зинкевича от этого шага. Если Зинкевич действительно возглавит раскольников, то его лидерство могло быть тем "пряником", который ему пообещал Варфоломей.

Источник "Страны" сообщает, что днепропетровский криминальный авторитет (ныне "бизнесмен") Александр Петровский ("Алик Нарик") и львовский пивовар Андрей Мацола профинансировали Зинкевичу проведение крестного хода в Киеве 28 июля. Но были рассержены его малочисленностью. Думенко заявил о 20 тыс., реально было лишь несколько тысяч человек.

"Нарик и Мацола стали требовать объяснений у Михаила, заявляя, что на выделенные деньги можно было организовать реально тысяч 30 человек, а то и более. Но Михаил ответил, что все деньги он отдал Епифанию, поэтому спрос теперь только с него", - сказал источник.

Не исключено, что Зинкевич специально выставил Думенко неумелым руководителем перед спонсорами.

В пользу версии, что Думенко могут заменить на Зинкевича, говорит то, что украинский президент Владимир Зеленский будто бы отказался брать на себя обязательства Петра Порошенко поддерживать "единую церковь" раскольников, и поэтому она вынуждена выкручиваться сама. Напомним, Зеленский никого не поддержал на День Крещения Руси, что разительно отличалось от позиции Порошенко.