Реконструкция улицы Строителей в Перми войдёт в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочей поездки по столице региона проверил, как ремонтируют улицу Строителей. Он усомнился в том, что подрядчик справится с задачей в срок, то есть к ноябрю 2020 года, и поручил "Управлению автомобильных дорог и транспорта" взять реконструкцию на контроль, сообщили Накануне.RU в пресс-центре краевого правительства.

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По словам главы "Управления" Сергея Сабурова, начав работы, подрядчик обнаружил под землёй 10 км сетей электроснабжения, 14 км сетей связи, сети тепло- и водоснабжения, которые необходимо переустроить, не создав проблем. Необходимо демонтировать существующие металлоконструкции, есть также трудности из-за того, что работы идут в непосредственной близости от трамвайного депо. Эти и другие задачи "существенно осложняют реализацию проекта и могут сдвинуть сроки его завершения", полагает руководитель.

"Стоимость перестройки сетей коммуникации в отдельных проектах достигает 50% от цены строительства всей дороги", – сказал Сабуров.

Решетников отметил на это, что "этот непростой проект – часть большой программы дорожного строительства". Чтобы снизить риски, власти ведут переговоры с "РЖД" о строительстве путепровода под железной дорогой на улице Вишерской, он позволит вывести поток машин на Дзержинского.

"Одновременно продумываем второй и третий этапы проекта, которые позволят вывести поток на улицу Локомотивную. Задумка масштабная, стоимость только этого этапа – 1,2 млрд руб..", – сказал губернатор.

Решетников поручил "Управлению автомобильных дорог и транспорта Пермского края" взять вопрос под особый контроль и контролировать в еженедельном режиме.

Реконструкция улицы Строителей позволит загрузить Красавинский мост через Каму и уменьшить транспортный поток через Коммунальный мост. В рамках первого этапа отремонтируют 1,57 км автодороги и уложены трамвайные пути.

Все работы первого этапа, включая укладку трамвайных путей, будет выполнять ООО "СКФ "АТМ"". В июне заключены два договора стоимостью 888 млн руб. на строительство автодороги переход улица Строителей – площадь Гайдара и 337,5 млн руб., которые потратят на устройство трамвайных путей, контактной сети и строительство тяговой подстанции. Завершить первый этап планируется до 30 ноября 2020 года.

После реконструкции улица Строителей будет иметь четыре полосы движения. На магистрали будут "карманы" на автобусных остановках, два тротуара, велосипедная дорожка, ливнеприёмные ветки, коллектор. Проект реконструкции разработал НИИ ПРИИ "Севзапинжтехнология".

Предполагается, что с 2020 года проект реконструкции улицы Строителей войдёт в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году в крае в рамках этого нацпроекта будет отремонтировано 55 объектов, 25 из них (302 тыс. "квадратов") – в Перми. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено более 2 млрд руб.. Всего же дорожный фонд Пермского края в этом году составляет 15,7 млрд руб..