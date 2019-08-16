Госдуму просят ввести штрафы и аресты за выгул опасных собак без намордников

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением ввести штраф за выгул опасных собак без намордника.

По его словам, согласно закону 2018 году "О жестоком обращении с животными", такой запрет существует, но за него до сих пор не предусмотрено никакое наказание.

По мнению Аманлиева, за такое нарушение следует ввести штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, а также арест сроком от пяти до 10 суток. Об этом сообщает RT.

В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Составлением данного списка занималось МВД . Постановление разрабатывалось для закона "Об ответственном обращении с животными". Изначально в перечне были указаны 69 пород собак.

В итоге в него вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.